MILANO - Dopo 35 giorni da separato in casa, riecco Maurito. A piccoli passi e, per ora, sui campi del Suning Training Center, per la ripresa della preparazione dell'Inter di Spalletti, in programma alle 11 di questa mattina ad Appiano Gentile. Ma lo strano caso di Mauro Icardi sembra finalmente ai titoli di coda, e alla soluzione amichevole auspicata da tutte le parti in causa, per ristabilire una pacifica convivenza almeno fino a giugno.

Decisivo un summit che si è tenuto ieri mattina a Milano tra l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta e l'avvocato Paolo Nicoletti, rappresentante degli Icardi, che, su mandato dell'ex capitano e di Wanda Nara, ha dichiarato concluso il lungo percorso fisioterapico del rosarino, aprendo all'immediato ritorno in gruppo per i prossimi allenamenti e partite. A seguire anche 3 foto (in rigorosa tenuta nerazzurra) postate su Instagram da Maurito, a sancire l'avvenuta tregua. E si comincerà da oggi, con rientro soft per le tante assenze dei nazionali (11 i nerazzurri convocati), ma comunque utile per un primo confronto con mister Spalletti e capitan Handanovic, presenti all'allenamento.

Con i tre portieri saranno, infatti, 11 i giocatori a disposizione del tecnico toscano per la seduta di stamane. E per Icardi, quindi, meno pressione ed imbarazzo al primo rendez-vous con i compagni, ad un mese e spicci dal gran rifiuto di San Valentino.

La tensione sarà, invece, alle stelle agli inizi della prossima settimana, quando ad Appiano si rivedranno tutti i big dello spogliatoio, Perisic e Brozovic compresi e tra i più critici e desiderosi di un faccia a faccia con l'ex capitano. Anche se il primo passo è stato fatto, e l'armistizio tra Mauro Icardi e l'Inter finalmente a pochi step dall'annuncio ufficiale. Serve solo chiudere il caso con gli ultimi faccia a faccia.

Ma, a questo punto, un reintegro in rosa per la sfida-Champions di domenica 31 con Lazio di Inzaghi non è affatto da escludere per Maurito. Con Lautaro Martinez impegnato contro Venezuela e Marocco durante la sosta, per Icardi potrebbe aprirsi anche uno spiraglio per il campo contro i biancocelesti. Ma, sul web, la parola d'ordine degli internauti nerazzurri è «Lautaro non si tocca». Di diverso avviso, invece, El Toro, il diretto interessato e il primo a sperare nell'happy ending «tra la società e Mauro. Quello che sta vivendo è una questione personale che deve risolvere lui - ha sottolineato Lautaro Martinez dal ritiro dell'Argentina -. Icardi è molto importante per il gruppo, speriamo che tutto possa risolversi a breve perché è fondamentale per noi. Abbiamo bisogno di lui».

