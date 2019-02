Alessio Agnelli Massimo Sarti

MILANO - Maurito spalle al muro e smentito dalle visite: da Spalletti mano tesa, ma nel pieno «rispetto delle regole di gruppo» e «con i giusti passaggi». Magari non proprio un malato immaginario, visto che qualcosa c'è al ginocchio destro (nella fattispecie, un'infiammazione al tendine rotuleo che si trascina da mesi), ma, con il responso della risonanza magnetica effettuata nella tarda mattinata di ieri è stato inequivocabile: «Mauro Icardi si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a causa di sintomatologia dolorosa anteriore al ginocchio destro. Gli accertamenti non hanno evidenziato variazioni significative rispetto agli esami eseguiti prima dell'inizio della stagione sportiva in corso». Quando tutto filava liscio. Palla al bomber, che dovrà decidere se proseguire da separato in casa, o se accettare i consigli di Spalletti per il ritorno in gruppo «perché se Mauro fa i passaggi corretti, penso che da parte di squadra, allenatore e club non ci sia chiusura ad un suo reinserimento in gruppo. Quante percentuali di rivedere Icardi in campo? A logica direi il 100%», ha detto il tecnico.

Spalletti ha parlato della sfida di stasera col Rapid, battuto 1-0 a Vienna la settimana scorsa: «Non siamo ancora qualificati. Non dovremo avere lo stesso atteggiamento del secondo tempo dell'andata». All'Inter basterà il pareggio per accedere agli ottavi. Stasera Spalletti darà spazio a chi ha giocato di meno: Miranda in difesa e Candreva in avanti appaiono favoriti su De Vrij e Politano. A centrocampo dovrebbero giocare Vecino e Borja Valero. Dal primo minuto Nainggolan, Perisic e Lautaro Martinez. Curiosità storica: l'unico precedente in Italia tra Inter e Rapid Vienna fu al Bentegodi di Verona, per le condizioni pessime del prato di San Siro. Il 3 ottobre 1990 i nerazzurri di Trapattoni passarono il 1° turno di Coppa Uefa con un 3-1 ai supplementari (gol decisivo di Klinsmann al 101'), iniziando il cammino verso il trionfo della primavera 1991 nella doppia finale con la Roma.

