Alessio Agnelli Lukaku&friends: ma la notte no D'accordo che per questa rottura

Lukaku&friends: ma la notte no D'accordo che per questa rottura non si trova la cura, ma nelle prime ore del mattino di ieri il centravanti dell'Inter Romelu Lukaku e tre compagni di squadra si sono resi protagonisti di un episodio spiacevole e di dubbio gusto, visti i tempi che corrono, contravvenendo alle normative sul contenimento del Covid-19, e infischiandosene del coprifuoco, con una cena di compleanno galeotta presso l'hotel The Square di piazza Duomo. Anfitrione della serata il bomber belga, fresco 28enne, tra i fermati e i multati dai Carabinieri intervenuti su segnalazione di un partecipante alla festa, insieme agli altri nerazzurri Achraf Hakimi, Ivan Perisic ed Ashley Young. I quattro, legatissimi sia in campo sportivo sia nella vita extra-calcistica, sono stati avvicinati dalle forze dell'ordine alle 3 del mattino, mentre stavano lasciando l'albergo milanese per far rientro a casa, in compagnia di altri convitati alla festa clandestina. Per tutti una sanzione amministrativa per violazione del coprifuoco, tra i 400 e i 1000 euro. In totale 24 persone identificate e multate dai Carabinieri.

Fra i trasgressori anche il direttore del The Square, che ha messo a disposizione la sala eventi dell'hotel milanese per la cena, il caposala e il maître, che si sono occupati del servizio ai tavoli. Tutti sanzionati, ma, nel caso dei giocatori dell'Inter, con ammenda quasi irrisoria, tenuto conto dei proventi annui di Lukaku&friends. Rimane la figuraccia, evitabile e chiaramente non autorizzata dalla società di viale della Liberazione, che ha provato, però, a minimizzare sull'accaduto, condannando, ma assolvendo in parte i propri calciatori. L'unico appunto mosso dall'Inter a Lukaku, Hakimi, Perisic e Young è, infatti, la violazione del coprifuoco, lasciando l'albergo (spesso sede delle cene notturne della squadra, dopo i match serali) a tarda notte, in contravvenzione alla regola di pernottamento. Ma smentita, categoricamente, l'ipotesi di una festa di compleanno, in barba alle disposizioni anti-Covid, come erroneamente uscito per la consegna di un piccolo dono a Lukaku, da parte di un partecipante alla cena di squadra post Roma, mentre gli veniva contestata la violazione dai Carabinieri. Di certo c'è che nessuno dei 4 nerazzurri subirà multe interne o esclusioni, in vista de big match di domani con la Juve. Anche se i dubbi restano, come il giallo dell'influencer televisiva, vicina a uno dei 4, dal cui entourage sarebbe arrivata la soffiata.

