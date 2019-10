Alessio Agnelli

HANDANOVIC 6

Incassa l'1-0 di Dybala. Poi la traversa, da spettatore non pagante, di Ronaldo e due salvataggi su CR7 e uno su Dybala. Senza colpe su Higuain.

GODIN 6

CR7 è un treno lanciato per chiunque, lui prova ad arrangiarsi con mestiere (9' st Bastoni 5: sorpreso da Higuain sul 2-1).

DE VRIJ 6,5

In difficoltà, come tutti, con CR7, ma in difesa è un valore aggiunto.

SKRINIAR 5,5

Suo il primo errore sull'1-0 di Dybala, controllato a... distanza.

D'AMBROSIO 6

Tiene a bada Matuidi quando si inserisce, attento anche nei raddoppi su Alex Sandro.

BARELLA 6,5

Qualità e sostanza, come a Barcellona.

BROZOVIC 6,5

Regia ai limiti dell'essenziale, ma è l'avversario che l'impone.

SENSI 6,5

Subito a dare del tu al pallone, disegnando calcio. Ko per un problema all'inguine: sfortunato (34' pt Vecino 6: dà l'illusione del gol con un tiro).

ASAMOAH 5,5

Limita le scorribande offensive per occuparsi di Cuadrano.

LAUTARO 7

Un torello incontenibile nelle ripartenze. In 4 giorni a segno con Barça e Juve (34' st Politano ng).

LUKAKU 5

Macchinoso. Spreca subito buona occasione, litigando con il pallone.

CONTE 6

Come al Camp Nou: un'altra prova da pari a pari, ma con 0 punti in carniere. E c'è il sorpasso Juve.

Lunedì 7 Ottobre 2019, 05:01

