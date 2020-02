Alessia Strinati

Trenta chilometri orari. Questa era la velocità a cui viaggiava il bus della linea 301 che lo scorso 16 ottobre si è schiantato contro un albero in via Cassia, causando 40 feriti. Il mezzo, guidato dall'autista Misael Vecchiato, era un diesel di 17 anni, vecchio, ma senza problemi strutturali a cui era stata fatta un'adeguata manutenzione. Secondo la consulenza disposta dalla Procura per chiarire la dinamica dell'incidente, non sarebbe stato, quindi, un problema meccanico a mandare il bus fuori strada. Ora l'attenzione si concentra esclusivamente sull'autista. Alcuni utenti hanno detto di aver sorpreso il conducente al telefono, altri hanno parlato dell'uso di auricolari (concesse per regolamento ai piloti) e c'è poi chi dice che non si riesce a spiegare come l'incidente possa essere avvenuto, visto che l'autista non solo andava piano ma aveva entrambe le mani sul volante. Gli inquirenti, per ricostruire i minuti precedenti all'impatto, stanno analizzando i due telefoni di Vecchiato: quello aziendale, ritrovato nella tasca dell'autista e quello personale, rinvenuto invece nel suo zaino. L'autista, dal canto suo, si è difeso, negando l'uso dello smartphone durante la guida e spiegando di aver avuto un malore improvviso che lo ha portato a sbandate. A supporto della sua versione dei fatti Vecchiato ha consegnato una dettagliata documentazione medica con gli esami svolti nelle ore successive all'incidente. Il pm, per ora, ha stabilito che qualunque decisione verrà presa però solo dopo l'analisi dei telefoni. Il bus 301 stava regolarmente viaggiando lungo la sua tratta sulla cassia. Erano le 9 del mattino circa quando il mezzo, secondo i racconti dei presenti, avrebbe deviato la sua direzione sterzando in modo brusco sulla destra e andando a sbattere contro un albero. Nonostante la velocità moderata, l'impatto è stato piuttosto violento, al punto da spezzare il tronco e da causare diverse contusioni ai 50 passeggeri del mezzo. Circa 40 persone hanno chiesto risarcimento all'Atac per le lesioni riportate, mentre per 9 di loro gli accertamenti hanno escluso complicazioni.

Lunedì 3 Febbraio 2020, 05:01

