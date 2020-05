Alessia Strinati

Prima di arrivare in Italia il coronavirus era già nello spazio. La notizia della pandemia che avrebbe messo in ginocchio tutto il mondo sarebbe stata nota a Luca Parmitano e alla sua equipe già dallo scorso novembre, ben 2 mesi prima dell'allerta lanciata dalla Cina. Il sospetto che il governo cinese non abbia subito messo in guardia le autorità mondiali del pericolo imminente c'è da tempo, ma sembra che la colpa non venga solo dal Sol Levante. In 2 interviste, di programmi televisivi differenti, Parmitano fa delle dichiarazioni che insospettiscono. La prima a Petrolio, su Rai 1 quando ha dichiarato: «A bordo abbiamo un collegamento quotidiano con le realtà terrestri; abbiamo anche accesso alla rete internet; possiamo comunicare con i centri di controllo e già da novembre, avevamo iniziato a seguire i primi contagi, inizialmente soltanto nei paesi asiatici, poi al mio rientro i primi contagi in Europa», era il 25 aprile del 2020.

Ma anche lo scorso 9 maggio a Tg2 Storie aveva affermato: «Sulla stazione abbiamo seguito quello che stava succedendo sulla Terra: anche prima del mio rientro già da novembre eravamo al corrente di questo probabile contagio pandemico e soprattutto la gravità che si andava allargando a macchia d'occhio proprio in Europa poco prima del mio rientro». L'ufficiale dell'Aeronautica Militare con 25 anni di servizio e 6 missioni spaziali alle spalle, parla di una situazione critica già da novembre. Così si sono sollevati diversi quesiti, primo tra tutti quello su chi abbia fornito all'astronauta tali informazioni.

L'ipotesi è che provenissero dall'intelligence americana. Gli Usa, infatti, potrebbero aver avvertito i governi della situazione prima che il medico cinese Li Wenliang denunciasse i fatti. Ma non sarebbero stati solo loro a sapere dell'epidemia e ad essere coinvolti sono sia i governi di paesi orientali, che sono però corsi ai ripari in tempi brevi, che quelli occidentali. Questi ultimi però, Italia inclusa, è possibile che abbiano atteso tanto lasciando che la pandemia arrivasse al limite dell'incontrollabile? Per ora resta il dubbio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Maggio 2020, 05:01

