Alessia Strinati L'obiettivo è una maggiore sicurezza e zero sosta selvaggia.

Alessia StrinatiL'obiettivo è una maggiore sicurezza e zero sosta selvaggia. Per liberare i bus dalle trappole e consentire salite e discese comode ai passeggeri.Per questo il Campidoglio sta puntando forte sull'installazione di nuove banchine per il bus in varie aree della città, proprio come richiesto dai cittadini e da alcuni comitati di quartiere. Le fermate di ultima generazione saranno sistemate su via Ortucchio e via Chiodelli, nel quadrante est della città di Roma, ma già sono stati avviati anche i lavori su via Portuense, all'altezza di via Bartolomeo Cristofori.«Abbiamo anche aperto il cantiere per mettere in sicurezza la fermata bus davanti alla stazione ferroviaria La Storta, nella zona nord della città» ha dichiarato la sindaca Raggi, che ha tenuto a precisare l'impegno del comune per garantire la sicurezza di tutti i suoi cittadini. Non solo sicurezza però, anche abbattimento delle barriere per persone con difficoltà motorie, spesso impossibilitate ad utilizzare i mezzi pubblici:«Stiamo installando nuovi elementi para-pedonali per la protezione delle banchine e nuovi scivoli per persone con disabilità», ha poi aggiunto. Si tratta di interventi, più o meno consistenti, che puntano a rendere il servizio pubblico non solo più sicuro, ma anche più attraente per i cittadini romani. Una maggiore sicurezza è anche sinonimo di maggiore funzionalità e di un conseguente miglioramento del servizio e della qualità della vita delle persone che quotidianamente usano i mezzi pubblici della Capitale.Lo scopo non è solo quello di garantire un servizio più sicuro e puntuale, ma anche quello di esortare i romani a utilizzare maggiormente il trasporto pubblico che, in termini pratici, potrebbe tradursi con uno snellimento del traffico automobilistico a vantaggio non solo della mobilità cittadina ma anche della qualità dell'aria.A tal riguardo è intervenuta anche l'assessora capitolina alla Mobilità della Giunta Raggi, Linda Meleo, che ha ribadito l'importanza della vivibilità della città, parlando anche di un maggiore decoro, ottenuto grazie alle nuove strutture. In alcune aree, infatti, spesso le banchine sono inesistenti, talvolta dismesse, ci sono fermate che si trovano sulla carreggiata, mettendo quindi le persone in potenziale pericolo.riproduzione riservata ®