Alessia StrinatiJeff Beck is back. Dagli anni '70 a Ostia Antica Festival. Il 24 giugno Beck si cimenterà suo repertorio in uno scenario tra Mito e Sogno, quello della terza edizione della rassegna che si svolge al Teatro Romano di Ostia, organizzata in collaborazione con il Parco Archeologico di Ostia antica. Non solo rock. Il calendario della manifestazione prevede anche il pop con l'Amii Stewart&Gerardo Di Lella Pop O'rchestra che farà rivivere gli anni '70 riproponendone i brani dance più celebri, proprio nella giornata di apertura del festival(venerdì).Ad Ostia arriverà anche un po' di Irlanda con il Wood Water Wind Tour di Damien Rice (22/06) che lascerà il palco, a uno dei più grandi produttori discografici statunitensi. Il 90enne Burt Bacharach ha scelto di festeggiare in Europa il suo compleanno con un tour che sfiorerà le coste del litorale romano (25/07). Anche la musica italiana sarà protagonista della kermesse con Nino D'Angelo che, dopo il tutto esaurito per il suo 6.0 European Tour, sarà pronto a tornare nella Capitale (20/07). Cinquanta artisti, tra musica e proiezioni video, renderanno omaggio ai Queen. The Queen Orchestra intonerà gli storici brani della band da The Show Must Go On a Bohemian Rhapsody (7/07). Dal rock dei Queen a quello dei Pink Floyd, con i Pink Floyd Legend che tornano proprio ad Ostia dopo il sold out dello scorso anno (28/07). Rock, pop, ma anche cultura. I testi poetici medievali dell'XI e del XII secolo andranno in scena grazie all'ideazione e direzione musicale di Nando Citarella, Stefano Saletti e Pejman Tadayon del Cafè Lotì che si esibiranno nel loro spettacolo Carmina Burana, dalle radici della tradizione a Carl Orff. Latte e i suoi derivati coloreranno con il loro repertorio tra musica e cabaret il palco, tra vecchi successi e nuove canzoni (26/07). Mentre sarà Pintus, con la sua ironia, a chiudere la kermesse a settembre (9/09). L'Ostia Antica Festival è anche teatro con Fabio Morgan (24/07) e danza con gli spettacoli dell'Heritart Festival (13-14/07). Tutti gli eventi sono ambientati nello scenario di Ostia Antica che, come ricorda Mariarosaria Barbera, direttore del parco archeologico: «È la città più grande tra quelle che si sono conservate dopo il declino dell'Impero Romano».riproduzione riservata ®