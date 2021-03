Alessia Strinati

Il cuore artificiale che lo teneva in vita è finalmente diventato un cuore vero. Non è stata però la fata Turchina, come nella fiaba di Pinocchio, a trasformare il cuore di un bimbo di 7 anni di origini marocchine in quello di un bambino vero, ma un'equipe di medici. Il piccolo ha trascorso 525 giorni in ospedale attaccato a una macchina fino a quando non è arrivato l'atteso trapianto all'ospedale Regina Margherita della Città della Salute di Torino.

Il bimbo è arrivato in Italia nel 2019 a causa di una grave insufficienza cardiaca. Trasferito al Regina Margherita ha avuto un arresto cardiaco ed è stato prima sottoposto a un Ecmo, la circolazione extra-corporea, e pochi giorni dopo gli è stato impiantato un cuore artificiale. Il bambino ha passato un anno in ospedale, tanti lunghi mesi in cui ha imparato ad apprezzare il cibo italiano, ha imparato la nostra lingua e ha visto nascere il suo fratellino. Poi finalmente per lui è arrivato un cuore pieno di tutta la speranza che non ha mai perso in tanti giorni e che gli ha permesso di tornare alla vita.

«È la prima volta che un bimbo così piccolo resta tanto a lungo attaccato a un cuore artificiale - ha spiegato il dottor Carlo Pace Napoleone (nella foto), a capo dell'équipe di cardiochirurghi pediatrici che lo ha operato - È arrivato da noi moribondo ma i 525 giorni in attesa dell'intervento gli hanno consentito di riprendersi e affrontare il trapianto in modo ottimale. È andato a casa qualche giorno fa, dopo una degenza post-operatoria ottimale.

