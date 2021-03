Alessia Strinati

Fedez paladino degli anziani. Il rapper ha mostrato su Instagram il messaggio arrivato alla nonna, quasi 90enne, in cui le viene detto che il suo appuntamento per la vaccinazione contro il Covid-19 verrà posticipato.

Nel messaggio si parla di ritardi dovuti alle consegne ridotte e si aggiunge: «Faremo il possibile per assicurare quanto prima la convocazione, sappi che la tua salute è la nostra priorità».

Un messaggio che al cantante non è andato giù e non solo perché vede come protagonista l'amata nonna, ma perché i ritardi riguardano moltissime altre persone anziane, quindi fragili ed esposte alle complicanze del virus che per loro potrebbe essere letale. Quello di Fedez sembra essere un vero e proprio appello social, come nel suo stile, un messaggio rivolto a chi di dovere affinché la campagna di vaccinazione in Lombardia prema il piede sull'acceleratore per poter uscire il prima possibile dalla pandemia.

