Alessia Strinati Come nel peggiore degli incubi. Un'invasione di ratti al cinema

Alessia StrinatiCome nel peggiore degli incubi. Un'invasione di ratti al cinema Barberini, che si trova nell'omonima piazza, ha messo in fuga 700 studenti che stavano riempiendo le sale in occasione della Giornata della memoria. I ragazzi, di età compresa tra i 13 e i 16 anni, provenienti dagli istituti superiori Seneca e Calamandrei, accompagnati dai loro insegnanti, avrebbero dovuto assistere alla proiezione del film Gli Invisibili.Durante il loro ingresso però qualcosa di perfettamente visibile ha iniziato ad attrarre la loro attenzione, generando delle reazioni di panico che hanno costretto professori e addetti ai lavori a sgomberare l'edificio. Decine di roditori hanno cominciato a sgattaiolare tra i pavimenti delle sale, tra le porte e gli anfratti della struttura mettendo in agitazione studenti e insegnanti. I ragazzi hanno notato gli animali vivi e segnalato anche diversi topi morti immobilizzati nelle trappole, messe presumibilmente da qualche dipendente del cinema nei giorni precedenti. Forse, quindi, gli sgraditi inquilini a 4 zampe, non era la prima volta che si facevano notare tra le sale. Immediatamente sono scattate le segnalazioni che hanno reso indispensabile l'intervento della Asl della zona e della Polizia Locale che ha provveduto a gestire in sicurezza l'evacuazione degli studenti.«Durante la proiezione, i ragazzi si sono accorti che a lato della sala c'erano dei topi morti nella trappole - ha raccontato Anna Maria Pizzolla, vice preside dell'Itc Calamandrei - a quel punto ci hanno chiamato i professori che li accompagnavano ed abbiamo deciso che sarebbe stato più sicuro lasciare il cinema, anche se ci avevano offerto un'altra sala». La direzione del cinema Barberini si è detta desolata per l'accaduto, ha aggiunto la vice preside, e ha rimborsato studenti e professori dei biglietti: «C'erano anche degli alunni disabili e si sono offerti di pagargli il taxi. Sono stati molto gentili», ha poi concluso La Pizzolla. Per il cinema è scattato il provvedimento di chiusura che, vista la massiccia presenza degli animali, ha reso anche necessaria la sospensione dell'attività.