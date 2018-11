Alessia Strinati Allerta meteo sulla Capitale. L'ondata di aria fredda e di piogge

Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Allerta meteo sulla Capitale. L'ondata di aria fredda e di piogge che si è abbattuta sulla Sardegna sta per arrivare nel Lazio e interesserà anche la città di Roma dove è stata diramata un'allerta. La Protezione Civile ha parlato di criticità idrogeologica a causa dei forti rovesci che di verificheranno nella giornata di oggi e per le prossime 24-36 ore.Codice arancione quindi per il rischio di allagamenti e smottamenti dovuti al vortice ciclonico di origine atlantica. In queste ore sono previsti temporali e forti raffiche di vento che potrebbero causare disagi tra la popolazione, per questo motivo la Protezione Civile nel sottolineare l'allerta ha ribadito i compiti che spettano alle varie amministrazioni, tra cui quello di: «Convocare il COC (Centro Operativo Comunale) e le Funzioni di Supporto come codificate nel Piano di emergenza Comunale. Il COC dovrà restare in funzione H24 fino al ritorno a uno stato di allarme di Attenzione (Codice Giallo)».Nella giornata di oggi sono previsti fino a 12 mm di pioggia anche se le temperature dovrebbero registrare un leggero aumento, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità e frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Previsti anche venti di burrasca che, dopo i recenti disagi causati dagli alberi divelti proprio nella Capitale, causano non poca preoccupazione. Le raffiche dai quadranti meridionali potrebbero dar luogo a forti mareggiate lungo le coste. La Protezione Civile ricorda inoltre: «che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto». La condizione, secondo le previsioni meteorologiche, resterà critica fino alla giornata di domani, quando il maltempo dovrebbe allentare la sua morsa per lasciare spazio a qualche giorno di tregua. Mercoledì e giovedì saranno giornate prevalentemente soleggiate, con schiarite, innalzamento delle temperature e diminuzione dei venti.