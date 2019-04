Alessia De Tommasi

Dopo l'addio a Castle, poliziesco a puntate che l'ha resa famosa, Stana Katic sbarca in tv con Absentia, protagonista anche come produttrice. Da domenica 28 aprile il serial debutta in chiaro su Rai4 (21.10), dopo il passaggio su Amazon Prime (dove è alla seconda stagione) e l'anteprima mondiale al Festival della tv di Montecarlo. Anche stavolta l'attrice indossa il distintivo. È l'agente Fbi Emily Byrne, scomparsa per sei anni, e ricomparsa con una lunga serie di misteri e amnesie al seguito.

Lei, come la sua protagonista Emily, ha paura che un pezzo del suo passato sparisca all'improvviso?

«Sono terrorizzata all'idea di dimenticare un pezzo di vita, mio marito, la famiglia e gli amici. E anche nella serie voglio che sia il lato umano della storia a rimanere in primo piano».

Un'altra donna forte nel suo curriculum. Coincidenza?

«No, è una scelta ponderata. Quando pensi di aver capito Emily ti accorgi di essere fuori strada. Finora non abbiamo mai visto in tv una come lei, le cui imprese emotive siano allo stesso livello delle performance lavorative».

Il tema della serie è pesante. Come sdrammatizzate con i colleghi?

«Io metto la musica dei Radiohead a palla sul set, mentre con i colleghi facciamo spesso gioco di squadra. Il momento in cui ci siamo divertiti di più è stato in occasione del compleanno di uno di noi durante le riprese in Bulgaria. Dopo il bar siamo andati tutti a provare un'Escape Room. Che esperienza».

