Alessandro Sciarroni

TEATRO ARGENTINA

Leone d'oro alla carriera della Biennale Danza 2019, il coreografo porta in scena la sua più recente creazione, Augusto, omaggio alla figura dell'Augusto, il clown, il fool, l'idiota che combina disastri e riceve schiaffi finti, che si orina addosso, sempre ubriaco, col naso rosso e che ride di tutto. Un racconto sull'amore e sulla sofferenza attraverso l'obbligo della risata perpetua. Con nove performer in scena.

Largo di Torre Argentina 52, oggi alle 21, da 20 euro, 06 6840 00314

Proietti annullato

GLOBE THEATRE

Lo spettacolo Edmund Kean con Gigi Proietti, in programma il 16, 23, 30 settembre 2019 è stato annullato. Nelle stesse date andrà in scena Le opere complete di Shakespeare in novanta minuti.

Largo Aqua Felix, Villa Borghese, ore 21, globe

theatreroma.com

Lunedì 9 Settembre 2019, 05:01

