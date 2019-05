Alessandro Piva, direttore Osservatorio Information Security & Privacy del Politecnico di Milano: è possibile vivere senza internet?

«Molto difficile anche se proprio a Baltimora hanno messo in piedi un sistema alternativo offline, che però implica una riduzione dei servizi».

Pare che l'attacco sia stato originato da un dipendente poco attento...

«Il fattore umano è l'anello debole nella gestione della sicurezza, perché di fronte ad attacchi mirati si deve fare attenzione a ogni mossa. Per l'attacco di Baltimora sembra sia stata decisiva una vulnerabilità dovuta a un sistema non aggiornato, il che sarebbe davvero molto grave».

Qual è il livello di attenzione di aziende e utenti italiani?

«Le aziende stanno investendo tanto con le società di sicurezza online per formare i dipendenti. Inoltre il regolamento sulla protezione dei dati voluto dalla Ue, favorisce il pieno utilizzo di figure specializzate sulla sicurezza degli strumenti digitali». (A.Cap.)

Mercoledì 29 Maggio 2019, 05:01

