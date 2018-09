Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandro Onorato (Lista Marchini): «A Roma non c'è rispetto neanche per i morti, nella più totale mancanza di regole e controlli all'interno del cimitero più importante di Roma».Michela Di Biase (Pd): «Quello che è successo è inquietante e dimostra la totale insensibilità che questa amministrazione ha verso i romani e i loro cari scomparsi. Negli ultimi mesi sono tantissimi i cittadini che hanno denunciato il degrado e l'incuria delle strutture cimiteriali».Andrea De Priamo (Fratelli d'Italia): «L'episodio, purtroppo non è un caso isolato eppure l'amministrazione grillina pensa a realizzare la follia dei concerti nei cimiteri».Enzo Foschi (PD Lazio): «Purtroppo con la Raggi neanche i morti riposano in pace. Solidarietà a Montesano».Piergiorgio Benvenuti (ex presidente Ama ora Ecoitaliasolidale): «Situazione da terzo mondo nei cimiteri romani».Valeria Baglio e Ilaria Piccolo (consigliere PD): «Il Verano, primo cimitero della capitale, è tutto erbacce incolte, zanzare, acqua stagnante e consistenti residui di guano».Francesco Figliomeni (Gruppo Misto in Campidoglio): «Assistiamo all'ennesimo esempio non più tollerabile dello stato di incuria in cui versa questo storico cimitero»La replica del Comune affidata all'Assessore all'Ambiente Montanari: «Stiamo lavorando con grande impegno per aumentare la sicurezza dei cimiteri, con particolare attenzione per quello monumentale del Verano»..(L. Loi.)