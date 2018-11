Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniUna tassa sulle bevande zuccherate per finanziare l'esclusione del regime Irap per le partita Iva fino a 100 mila euro. E' la proposta contenuta in un emendamento a firma M5s-Lega che andrebbe a colpire il settore delle bevande analcoliche, Coca Cola in primis. Le aziende del comparto non ci stanno: «Questi prodotti sono già in sofferenza da anni. Tassare le imprese che generano valore e occupazione in Italia non è immaginabile in questa fase così difficile».Ma quello sulla sugar tax è solo uno dei 3.500 emendamenti alla manovra depositati in commissione. Alcune delle proposte sono state ribattezzate pacchetto famiglia e prevedono, tra l'altro, un finanziamento da 444 milioni per rinnovare il bonus bebè, in scadenza a fine anno, prevedendo anche una maggiorazione dell'assegno del 20% per ogni figlio successivo al primo.Altre proposte introducono la possibilità per le mamme di scegliere se accedere a un periodo di tre mesi di maternità facoltativa retribuita al 60% oppure di sei mesi di maternità retribuita al 30%. L'emendamento inoltre estende a 16 anni (dagli attuali 12) l'età dei figli entro la quale usufruire dei congedi parentali. Tra gli interventi ci sono anche 40 milioni di euro per il congedo di 4 giorni per i padri e l'istituzione di un Fondo di sostegno per le crisi familiari da 10 milioni di euro annui. Infine un emendamento del M5s chiede l'introduzione dell'Iva agevolata al 5% su pannolini e assorbenti.riproduzione riservata ®