Alessandra Severini

Una manovra poderosa, una diga per proteggere imprese, famiglie e lavoratori. Con queste parole il premier Giuseppe Conte ha presentato il decreto approvato dal Consiglio dei ministri per affrontare l'emergenza coronavirus. Lo chiamano decreto marzo, perché non rimarrà l'unico intervento. Altri ne seguiranno, come ha annunciato Conte. «Dovremmo anche ricostruire il tessuto economico e sociale intaccato dall'emergenza con un piano di ingenti investimenti fondato su semplificazione, innovazione, alleggerimento della pressione fiscale. Sarà rapido come mai prima».

Le misure sono quelle annunciate, tre miliardi e mezzo andranno a sostenere il sistema sanitario, 10 miliardi alla difesa di lavoro e reddito. E per sopperire alla carenza dei medici il decreto prevede che la laurea in Medicina diventi definitivamente abilitante alla professione medica. Questo metterà subito a disposizione del Sistema sanitario nazionale circa diecimila medici.

Confermate tutte le altre misure annunciate. Dai congedi parentali alla cassa integrazione in deroga estesa anche alle aziende con un solo dipendente, dall'indennità da 600 euro per i lavoratori autonomi al sostegno aggiuntivo per chi continua a lavorare nei luoghi di lavoro. Tutte misure che potrebbero essere rinnovate anche per il mese di aprile. Il congedo parentale vale però solo se l'altro genitore lavora e non è né disoccupato né beneficiario di qualche altra misura di sostegno al reddito.

Sul rinvio delle scadenze fiscali, c'è più chiarezza. Chi ha fatturato più di due milioni di euro e non rientra nelle categorie più colpite dall'emergenza coronavirus dovrà pagare entro venerdì i versamenti di tasse e contributi che in origine scadevano ieri, mentre c'è una sospensione della rata fino al 31 maggio per chi ha livelli di fatturato fino a due milioni di euro e anche al di sopra di questo limite per tutte le filiere che sono state più direttamente colpite dall'emergenza, incluso anche il trasporto merci.

Il decreto stanzia poi un fondo con una dotazione di 600 milioni per il 2020 per il settore aereo. Per Alitalia, poi, si autorizza la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Tesoro o da una società a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 05:01

