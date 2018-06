Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniUn travaglio lungo e doloroso, ma alla fine il governo Lega-M5s è venuto alla luce. Oggi il premier Giuseppe Conte e tutti i suoi ministri giureranno al Quirinale per poi recarsi, i primi giorni della settimana, alle Camere e chiedere la fiducia. L'ultimo tentativo d'intesa fra Salvini e Di Maio con il governo Cottarelli già pronto a scendere in campo è riuscito. Paolo Savona, il nome che aveva ostacolato la trattativa, non sarà al ministero dell'Economia, ma lui stesso avrebbe indicato il suo sostituto, Giovanni Tria, preside della facoltà di Economia di Tor Vergata. Romano, classe 1948, Tria è tiepido sull'euro: «Non ha ragione chi invoca l'uscita dall'euro come panacea di tutti i mali scriveva l'anno scorso sul Sole24ore ma non ha ragione neppure chi sostiene che l'euro è irreversibile. Bisogna cercare soluzioni condivise e cambiare insieme perché uscire dall'euro da soli significa pagare solo costi senza benefici». Favorevole all'introduzione progressiva della flat tax, il nuovo ministro non è contrario all'aumento dell'Iva che potrebbe scattare dal prossimo anno. Savona farà comunque parte del nuovo esecutivo, spostato agli Affari europei. Per il primo vero test nei rapporti con l'Unione europea non bisognerà attendere molto. A fine giugno è in programma il Consiglio europeo con un ordine del giorno pesante: dal diritto d'asilo all'unione bancaria fino alla riforma dell'euro. Ma da Bruxelles il benvenuto al nuovo governo è arrivato dal presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker con l'ennesima tirata d'orecchie verso l'Italia. «Gli italiani non devono dare alla Ue la colpa per la povertà delle regioni del loro paese. C'è bisogno di più lavoro, meno corruzione, più serietà». Parole che hanno suscitato nuove proteste e accuse all'Europa.Molte aspettative e timori accompagnano la nascita del governo giallo-verde. «Lavoreremo con determinazione per migliorare la qualità di vita di tutti gli italiani» ha promesso il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il M5s esulta per un giorno storico e dà appuntamento in piazza, il 2 giugno, dove la manifestazione inizialmente organizzata contro il presidente Mattarella si trasformerà in festa. In Parlamento il nuovo esecutivo potrà contare sull'appoggio esterno di Fratelli d'Italia, che al Senato darà maggiore tranquillità alla maggioranza. Promette opposizione dura invece il Pd. «Il governo che nasce è populista e di destra, ha un programma pericoloso per il Paese» commenta il segretario reggente dei dem Maurizio Martina.