Alessandra Severini

Un sistema elettorale proporzionale, con soglia di sbarramento del 5%, listini bloccati e (per il momento) niente preferenze. La proposta di legge elettorale depositata ieri dal presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia (M5s) si ispira al modello tedesco ed è stata infatti prontamente ribattezzata Germanicum. La maggioranza Pd-5Stelle avrebbe trovato l'accordo su una legge che riforma il vecchio Rosatellum (sistema misto maggioritario-proporzionale) e che dovrebbe iniziare l'iter parlamentare lunedì prossimo. Spariranno i collegi uninominali e il sistema di ripartizione dei seggi di tipo proporzionale varrà per Camera (che in futuro avrà 400 seggi) e Senato (200). Per i partiti che non superano il 5% è previsto, a certe condizioni, un diritto di tribuna. La maggioranza ha deciso di rinviare invece al confronto parlamentare il delicato tema delle preferenze. La proposta non piace alla Lega, con Salvini che chiede un referendum sul maggioritario. Fratelli d'Italia promette battaglia perché in Germania ci sarebbe «un inciucio permanente».

Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

