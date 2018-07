Alessandra Severini Un edificio confiscato alla ndrangheta ospiterà presto

Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniUn edificio confiscato alla ndrangheta ospiterà presto il Commissariato di Polizia. Giunto a Palmi per ricevere le chiavi dello stabile, il ministro dell'Interno Matteo Salvini promette «una guerra senza quartiere contro la criminalità organizzata non solo in Calabria ma in tutta Italia». Acclamato dalla folla, il leader della Lega, che proprio in Calabria è stato eletto, non usa mezzi termini: «La ndrangheta è una merda, un cancro. E io continuerò a combatterla fino a che non avremo portato via anche le mutande a questa gente».Ma la strada è irta di ostacoli, come dimostra la stessa vicenda dello stabile di Palmi. Nell'edificio, nonostante i sigilli dell'agenzia dei beni confiscati, vive Lucia Morgante, 92 anni, condannata all'ergastolo per omicidio e la cui pena è stata differita per motivi di salute. La donna è madre del boss Domenico Gallico, condannato a 7 ergastoli e detenuto in Sardegna, al quale è stato concesso un permesso per visitare la donna nonostante il parere contrario della Dda reggina. Una decisione che non è andata giù al ministro: «Il posto giusto per gli ergastolani è la galera. E' incredibile che lo Stato spenda migliaia di euro per permettere a delinquenti di venire a incontrare la loro madre altrettanto delinquente ed ergastolana».Salvini ha poi criticato le inchieste che ipotizzano legami tra esponenti calabresi della Lega e la ndrangheta: «Hanno l'attendibilità di Topolino ed io leggo con più passione Topolino».riproduzione riservata ®