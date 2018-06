Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniUn discorso lunghissimo (un'ora e un quarto), quasi una rilettura del contratto di governo firmato da Lega e 5 stelle, una mimica facciale ridotta all'osso e qualche inciampo nelle parole. Giuseppe Conte si è presentato così al Senato per chiedere la fiducia. Un completo blu tagliato alla perfezione, Conte è ancora un po' a disagio nei panni di presidente del Consiglio. Tanto che preferisce autodefinirsi garante dell'attuazione del programma del cambiamento, confermando un po' che il suo ruolo è stretto fra quelle pagine e fra le due figure un po' ingombranti dei vicepremier. Come attente guardie del corpo Matteo Salvini e Luigi Di Maio gli siedono accanto e lo ascoltano snocciolare i punti salienti del programma. Dal «diritto a un reddito di cittadinanza e a un reinserimento al lavoro», a una flat tax che è un «obiettivo» intesa come «riforma fiscale caratterizzata dall'introduzione di aliquote fisse, con un sistema di deduzioni che possa garantire la progressività dell'imposta, in piena armonia con i principi costituzionali». Poi ci sono la legittima difesa, la lotta alla corruzione, i dubbi sulle sanzioni alla Russia, il taglio delle pensioni d'oro e la lotta al business dell'immigrazione. Niente cenni invece alla scuola e alla revisione della riforma Fornero. Ma la rivendicazione di essere un governo etichettato come populista, «se populismo è attitudine ad ascoltare i bisogni della gente». Alla fine la fiducia ottiene 171 sì, 117 no (quelli di Pd e Forza Italia) e 25 astenuti, (Fdi e senatori a vita). Il discorso non sembra aver soddisfatto del tutto Matteo Salvini che ha sentito il bisogno di integrarlo' ribadendo che «è finita la pacchia per 170mila presunti profughi che stanno in albergo a guardare al tv». Matteo Renzi, dai banchi del Pd ha promesso un'opposizione dura. «Voi non siete lo Stato, siete il potere. E non avete più alibi rispetto a ciò che c'è da fare. Noi non vi faremo sconti».