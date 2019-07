Alessandra Severini

Un colloquio di un'ora per mettere fine a sospetti e accuse. Ma quella siglata ieri tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio appare come una tregua fragile e temporanea. Dopo il gelo delle scorse settimane i due (che si erano visti l'ultima volta lo scorso 11 luglio) hanno avuto un dialogo cordiale, ma è difficile immaginare che l'alleanza gialloverde possa tornare alla compattezza di un tempo. Già sulla manovra economica, solo a poche ore di distanza dal vertice fra i due, sono tornati a volare gli stracci. Salvini la vuole pronta già ad agosto e ci vuole dentro la flat tax. «Bisogna essere coraggiosi nei confronti dell'Europa», continua a ripetere. «La manovra economica deve essere coraggiosa e utile - avvertono poi due suoi fedelissimi come il ministro Massimo Garavaglia e il sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci - Non servono mini interventi di cui nessuno si accorge. Condividiamo i dubbi di chi sostiene che 4 miliardi di tagli alle tasse siano davvero pochi».

I pentastellati, pur scossi dalle fibrillazioni dopo il via libera alla Tav, rispondono irritati alle critiche dei leghisti: E' facile giudicare, molto meno fare proposte concrete».

Nel vertice di ieri con le parti sociali il premier Conte ha fatto capire che la manovra non sarà quella annunciata dalla Lega e che sarà lui a dettare i tempi e le modalità da qui ad ottobre. Il premier e il ministro Tria, spalleggiati dal M5s, la prevedono assai più prudente. Niente extradeficit e un mini taglio del cuneo fiscale da 4 miliardi di euro.

Di Maio vorrebbe anche un piano casa per ristrutturare 600 mila alloggi da destinare alle giovani coppie, Sulla flat tax invece molti dubbi e molti paletti. Trovare un compromesso sarà arduo, visti anche i rapporti ormai gelidi fra Conte e il vicepremier leghista. Il presidente del Consiglio non ha gradito i sospetti sulla sua volontà di trovare una nuova maggioranza pronta a sostenerlo.

Oltre alla manovra, che va varata entro ottobre, ci sono poi altri nodi da sciogliere. Per esempio quello dell'autonomia e quello sulle grandi opere. Nel loro faccia a faccia Di Maio e Salvini hanno discusso anche di un possibile rimpasto. Il leader del Carroccio chiede da tempo la testa del ministro ai Trasporti Danilo Toninelli ma il capo M5s ha risposto che il rimpasto dovrà per forza coinvolgere anche altri ministeri, come per esempio la Scuola e l'Agricoltura, i cui titolari sono i leghisti Bussetti e Centinaio.

Venerdì 26 Luglio 2019

