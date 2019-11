Alessandra Severini

Un bonus da 150 euro per ogni figlio, più aiuti alle famiglie, stop alla plastic tax e all'abbattimento del tetto sul contante. Queste sono solo alcune delle proposte sulla manovra presentate a Montecitorio dal leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e dalle due capigruppo, Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini. Una contro-manovra per correggere quella presentata dal governo Pd-5Stelle che per gli azzurri è «tutta tasse, spesa pubblica e manette». «Al contrario serve una radicale inversione di tendenza rispetto al governo delle quattro sinistre - attacca Berlusconi - comunisti da salotto o comunisti di strada, ma PD e 5 stelle in realtà sono uguali, tasse e manette sono nel loro DNA».

Gli azzurri presenteranno molti emendamenti in aula. «Abbiamo intenzione di essere molto duri - avverte il leader - contro quelle che sono vere provocazioni della Sinistra».

Forza Italia contesta per esempio i due miliardi messi per il taglio del cuneo fiscale («troppo pochi») e poi la plastic tax che va eliminata perché «è una vera follia, costerà 106 euro a famiglia». Altra richiesta è quella di lasciare immutata la soglia di utilizzabilità del contante perché «la sua riduzione colpirebbe soprattutto i più deboli». La lotta all'evasione, secondo il Cav non si fa «aumentando le tasse. Parlando con Putin - ha aggiunto - mi ha detto che con la flat tax al 15% hanno risolto completamente il problema dell'evasione. E noi dobbiamo fare la stessa cosa».

Molte poi le proposte che riguardano la famiglia: introduzione del quoziente familiare e un bonus per ogni figlio da 150 euro al mese fino a 21 anni di età.

E sull'alleanza con Lega e Fratelli d'Italia Berlusconi rimarca la necessità della presenza di Forza Italia: «Non siamo sovranisti né ora né mai. Senza di noi la coalizione sarebbe di destra-destra. Siamo indispensabili per questa coalizione che chiameremo la Casa degli italiani che amano la libertà».

Giovedì 14 Novembre 2019, 05:01

