Alessandra Severini

Un'ampia maggioranza alla Camera dice sì al disegno di legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari. I voti favorevoli sono stati 553 e solo 14 i contrari.

A favore infatti si sono espresse non solo le forze di maggioranza (M5S, PD, Leu e Italia viva) ma anche quelle di opposizione (Lega, FI e FdI). Con la riforma il numero dei deputati passerà a 400 dai 630 attuali e quello dei senatori a 200 dagli attuali 315 in aggiunta al taglio dei seggi dei deputati (da 12 a 8) e dei senatori (da 6 a 4) eletti all'estero.

I risparmi stimati si aggirano intorno agli 80 milioni di euro l'anno.

Trattandosi di una modifica costituzionale, però, l'iter non può dirsi concluso. L'entrata in vigore della riforma non avverrà prima di gennaio 2020, in quanto bisognerà attendere i tre mesi previsti dalla Carta per consentire, a chi lo ritiene necessario, di richiedere lo svolgimento del referendum. E il deputato Roberto Giachetti, vicinissimo a Renzi, pur avendo votato sì «per lealtà alla maggioranza» ha già annunciato l'intenzione di raccogliere le firme per chiedere il referendum.

Se il referendum invece non ci sarà la riforma sarà promulgata e sarà valida dalla prossima legislatura.

In ogni caso bisognerà ridisegnare i collegi e modificare i Regolamenti dei due rami del Parlamento per adattarli alla nuova struttura.

Dal Movimento 5Stelle, che aveva fatto della riforma uno dei suoi cavalli di battaglia, giungono dichiarazioni di esultanza. «Una grandissima vittoria di popolo», commenta Luigi Di Maio. E anche il premier Conte si lascia trascinare dall'entusiasmo: «È una giornata storica per l'Italia, il taglio incide sui costi e rende le Camere più efficienti».

Meno entusiasmo dalle parti del Pd che ricorda come abbia posto agli alleati delle condizioni precise per dare il via libera alla riforma. Fra queste l'impegno a varare «entro dicembre un progetto di nuova legge elettorale per Camera e Senato al fine di garantire il pluralismo politico e territoriale».

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 05:01

