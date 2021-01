Alessandra Severini

Tre giorni di consultazioni per dare all'Italia un nuovo governo. A guidarlo sarà ancora Giuseppe Conte? Lui non perde la speranza ma vede allontanarsi l'obiettivo di un ritorno (il terzo) a Palazzo Chigi. I numeri al Senato non tornano e il gruppo di Italia viva rimane ancora decisivo. L'ultimo appello del premier dimissionario è arrivato ieri in serata, con un post su Fb: «È il momento che emergano in Parlamento le voci che hanno a cuore le sorti della Repubblica. Le mie dimissioni sono al servizio di questa possibilità: la formazione di un nuovo governo che offra una prospettiva di salvezza nazionale».

Ma la maggioranza non c'è. Al Senato si è formato il gruppo dei volenterosi evocato dal premier, tuttavia sono dieci senatori che già avevano votato la fiducia lo scorso 19 gennaio. Ne mancano una decina. Avanza un governo politico guidato da un tecnico: Carlo Cottarelli, Marta Cartabia e Luciana Lamorgese i papabili. Al Quirinale Pd, M5s e Leu faranno ancora il nome di Conte, ma niente barricate per riportarlo a Palazzo Chigi. C'è attesa per la scelta del premier secondo Italia viva, Mattarella vuole solo una maggioranza con numeri solidi attorno a un programma certo. Conte ancora spera, ma la chiusura del suo post sembra un addio: «L'unica cosa che davvero rileva, al di là di chi sarà chiamato a guidare l'Italia, è che la Repubblica possa rialzare la testa. Allora avremo vinto tutti, perché avrà vinto l'Italia».

Dal centrodestra, Salvini chiederà al Capo dello Stato «che si chiuda questo teatrino», mentre Giorgia Meloni aggiunge: «C'è una finestra per andare alle elezioni».

Mercoledì 27 Gennaio 2021

