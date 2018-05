Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniTra riunioni e telefonate la fitta trattativa fra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per dar vita a un nuovo governo continua ininterrottamente. «Sono stati fatti significativi passi in avanti» sia per la stesura del programma che sulla composizione della squadra: superamento della legge Fornero, reddito di cittadinanza, flat tax, semplificazione burocratica, sicurezza e contrasto all'immigrazione clandestina i punti comuni. I guai arrivano però quando i 5Stelle chiedono di inserire anche la lotta alla corruzione e all'evasione e il conflitto di interessi. Quest'ultimo tema soprattutto pesa' sui rapporti nel centrodestra fra Salvini e Berlusconi. «Ne abbiamo parlato e non c'è nessun problema» garantisce il pentastellato Alfonso Bonafede anche per rassicurare la base del Movimento che, allarmata, sollecita da giorni a non abbandonare quella che è stata una delle promesse più sbandierate dal Movimento nel programma elettorale. Nel comunicato finale diramato dal M5s il tema del conflitto di interessi però non figura tra i numerosi punti di convergenza programmatici emersi durante il confronto con la Lega.Il sentiero che Salvini e Di Maio stanno percorrendo è irto di pericoli. Forse per questo lo spred sale verso quota 140. Il leghista deve rispettare le promesse fatte a Berlusconi e rimanere garante dell'intera coalizione visto che in Senato, M5S-Lega possono contare su una fragile quota di 167 voti. Dall'altro, fra i 5Stelle comincia a serpeggiare qualche malumore per l'abbraccio con la Lega nel timore che, alla fine, Berlusconi possa detenere la golden share del governo pur non facendone parte. I due leader si sono dati tempo fino a domenica. Lunedì il Presidente della Repubblica potrebbe conferire il mandato per formare un governo al presidente del Consiglio indicato da Lega e M5s con l'obiettivo di arrivare al voto di fiducia il 20 maggio.riproduzione riservata ®