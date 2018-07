Alessandra Severini Tagliare i permessi di soggiorno per motivi umanitari. Il

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniTagliare i permessi di soggiorno per motivi umanitari. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha inviato una circolare ai prefetti per chiedere una stretta sulla concessione di protezione umanitaria. Ai migranti può essere riconosciuto lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria o quella umanitaria. In 10 anni, i permessi umanitari sono passati da circa 10 mila a più di 20 mila: nel 2018 rappresentano il 28% del totale per i richiedenti asilo. Nella circolare si legge che sono in itinere 136mila domande di protezione internazionale (contro le 130mila dello scorso anno). Finora il permesso di soggiorno è stato concesso in un'ampia gamma di situazione collegate, per esempio, allo stato di salute, alla maternità, alla minore età, al tragico vissuto personale. Invece Salvini chiede un esame rigoroso delle circostanze di vulnerabilità che non possono coincidere con generiche condizioni di difficoltà. Naturalmente la circolare, che prevede anche una contrazione dei tempi di esame delle istanze, ha suscitato una selva di polemiche. «Donne incinte e bambini restano in Italia - ha risposto alle critiche subito piovute sul titolare del Viminale . Ho solo chiesto velocità nel dare accoglienza a chi scappa veramente dalla guerra, ma anche di bloccare tutti coloro che non hanno diritto alla protezione». Intanto però il ministro ha deciso di spostare 42 milioni di euro dal capitolo accoglienza per destinarlo ai rimpatri.riproduzione riservata ®