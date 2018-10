Alessandra Severini Sonore bocciature piovono sul Def e sulla manovra annunciata

Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniSonore bocciature piovono sul Def e sulla manovra annunciata dal governo. L'Ufficio parlamentare di bilancio ha stroncato le previsioni contenute nella Nota di aggiornamento al Def definendo «eccessivamente ottimistica» la previsione di crescita del Pil nel 2019. C'è poi il peso della maggiore spesa per interessi dovuto all'aumento dello spread negli ultimi mesi: un costo quantificato in 17 miliardi tra il 2018 e il 2021. Davanti a tale giudizio il governo deve correre ai ripari. In serata infatti il ministro dell'Economia Tria si è riunito con il premier Conte e con i due vicepremier Salvini e Di Maio. Questi ultimi, furiosi, non hanno intenzione di fare passi indietro e anche il premier conferma che «i numeri della manovra di bilancio non sono assolutamente in discussione». Lo stop dell'Upb non è vincolante ma già stamattina il ministro Tria potrebbe essere costretto a presentarsi davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato per fornire chiarimenti. Dovrà scegliere: o correggere le stime o confermarle, assumendosi la responsabilità di inviare in Europa un documento privo dell'approvazione dell'autorità italiana dei conti pubblici.E quella dell'Ufficio parlamentare di Bilancio non è la sola bocciatura al Def. Giudizio severo anche quello di Bankitalia. Palazzo Koch spegne infatti l'ottimismo del governo sui possibili effetti della manovra sulla crescita, ricorda l'enorme zavorra del debito pubblico italiano e prevede che misure come il reddito di cittadinanza o quelle sulle pensioni avranno «effetti congiunturali modesti e graduali nel tempo».Anche l'Istat prevede «una fase di crescita economica contenuta», mentre la Corte dei Conti avverte: «Interventi a favore dei trattamenti previdenziali e delle politiche di assistenza che puntino al contrasto della povertà devono essere adottati senza mettere a rischio la sostenibilità finanziaria del sistema». Osservato speciale rimane lo spread che ieri ha superato i 300 punti per poi frenare e chiudere a 294. Il ministro alle Politiche europee, Paolo Savona, ha ammesso: «Se ci sfugge lo spread deve cambiare la manovra».riproduzione riservata ®