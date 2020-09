Alessandra Severini

Sforbiciata netta al numero di parlamentari: da 945 onorevoli eletti ora ai possibili 600. Domenica 20 e lunedì 21 settembre i cittadini italiani saranno chiamati alle urne per confermare o meno la legge (approvata in via definitiva alla Camera l'8 ottobre 2019) che ha ridotto il numero dei componenti di entrambi i rami del Parlamento: da 630 a 400 seggi alla Camera, da 315 a 200 seggi elettivi al Senato. Il referendum era già stato programmato per marzo ma poi venne rinviato a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19. È il quarto referendum confermativo costituzionale nella storia della Repubblica e non è richiesto il raggiungimento del quorum.

I partiti si avvicinano al voto registrando parecchie tensioni interne. Il più compatto sembra il Movimento 5 Stelle che, avendo fatto del taglio dei parlamentari una delle principali battaglie politiche, è tutto schierato per il Sì. A fatica gli alleati del Pd si sono adeguati, ma fra i dem molte sono le voci controcorrente a cominciare da quella dello storico leader Romano Prodi. Nella maggioranza Matteo Renzi storce il naso e definisce il referendum «inutile».

All'opposizione Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono schierati per il Sì, senza però spendersi troppo. Sotto sotto una vittoria del No non dispiacerebbe ai due leader che potrebbero in quel caso approfittare dello scivolone della maggioranza. Forza Italia è anche spaccata, ma Berlusconi ha lasciato ai suoi libertà di scelta. Così Mariastella Gelmini si è schierata per il Sì, mentre altri big come Deborah Bergamini e Renato Brunetta voteranno No.

I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 20 settembre e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 21. Stesso orario per il voto regionale nelle sette regioni chiamate a rinnovare consiglio e presidente. Lo scrutinio comincerà non appena chiuse le urne, partendo proprio dal referendum.

