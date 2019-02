Alessandra Severini

Senatore Emiliano Fenu, come giudica il tracollo del Movimento in Sardegna?

«Occorre riflettere e ragionare sul risultato, senza però dimenticare che le elezioni Amministrative non sono come le Politiche».

È innegabile però che il M5s perde consenso. Basterà la riorganizzazione di cui parla Di Maio?

«Condivido la volontà di Luigi Di Maio di rivedere le modalità di partecipazione alle Amministrative, credo sia necessario un coinvolgimento anche dei portavoce locali e degli attivisti, ed aprirci alla società civile, coinvolgendo professionisti e associazioni».

C'è il rischio di una scissione nel Movimento?

«Da noi in Sardegna c'è un detto che dice chentu concas chentu berritas (100 teste 100 berretti), cento persone, cento diversi modi di vedere le cose. È normale, che su oltre 300 parlamentari, ci sia qualcuno che la pensi diversamente».

Crede che l'alleanza con Salvini vi stia penalizzando?

«Credo che nel medio lungo periodo questo nostro atteggiamento pagherà, bisogna continuare a realizzare i punti qualificanti del contratto di governo. Stiamo compiendo delle scelte nette di discontinuità rispetto al passato, diventeranno tangibili nei prossimi mesi. Stiamo cambiando il modo di fare politica, le difficoltà sono tante ed inevitabili nella situazione che abbiamo ereditato. Tuttavia un risultato lo stiamo già ottenendo. Tutti si stanno persuadendo della necessità di cambiare politica economica, anche perché la politica di austerità imposta agli italiani negli ultimi anni si è rivelata fallimentare».

Puntate sul reddito di cittadinanza per riconquistare consenso?

«Il Reddito è solo la nostra misura più importante: stiamo introducendo per la prima volta nel nostro ordinamento un reddito minimo universale. Questa misura è necessaria: non per riconquistare consenso ma per dare una risposta concreta agli italiani in difficoltà».

