Scuole chiuse almeno fino al 3 aprile, il divieto di uscire, il lavoro che manca. Il coronavirus ha sconvolto la vita delle famiglie e il governo, col decreto Cura Italia ha previsto una serie di misure dirette ad aiutare il più possibile i genitori in questo momento difficile.

I congedi parentali e il voucher baby sitter sono misure retroattive e valgono dal 5 marzo, giorno in cui sono state chiuse le scuole. Secondo i calcoli dei consulenti del Lavoro sono circa quattro milioni le famiglie con entrambi i genitori lavoratori o un monogenitore lavoratore con figli minori di 12 anni che potrebbero chiedere il congedo, con circa 1,5 milioni di domande possibili. Se i numeri fossero questi lo stanziamento del Governo potrebbe essere sufficiente. Troppo poco invece sembra lo sforzo in favore degli anziani, la categoria più esposta al rischio contagio e spesso costretti da soli in casa.

In ogni caso molte delle misure potrebbero essere rinnovate con un nuovo decreto in aprile. Anche la chiusura delle scuole, per ora imposta fino al 3, potrebbe essere ulteriormente prorogata. Molto dipenderà dall'evolversi dell'epidemia.

