Alessandra Severini Scatta oggi l'obbligo del Green pass per tutti i lavoratori,

Scatta oggi l'obbligo del Green pass per tutti i lavoratori, e in un solo giorno sono state 563 mila certificazioni.

COME SI OTTIENE Il Green pass si ottiene dopo aver fatto il vaccino, un tampone o essere guariti dal Covid. Può essere scaricato sul sito https://www.dgc.gov.it/web/. Chi non ha accesso agli strumenti digitali, potrà rivolgersi al proprio medico o in farmacia per il recupero della propria Certificazione.

L'OBBLIGO Lavoratori pubblici e privati, dipendenti delle imprese che hanno in appalto servizi esterni, consulenti e collaboratori, corrieri hanno l'obbligo di avere il pass. I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino, dovranno esibire un certificato.

VALIDITÀ La certificazione verde è valida per 12 mesi dalla somministrazione della seconda dose di vaccino. Nei casi di guarigione da Covid-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per 180 giorni (6 mesi). La validità del tampone molecolare è di 72 ore, quella del test antigenico è di 48 ore. CONTROLLI Spettano ai datori di lavoro e saranno quotidiani. Potranno essere effettuati all'accesso o successivamente. A campione (almeno il 20% del personale in servizio ) o a tappeto. Verranno effettuati attraverso l'app Verifica C19 o con l'utilizzo di strumenti informatici automatizzati.

SANZIONI Il lavoratore che non ha la certificazione non può accedere al posto di lavoro e viene considerato assente ingiustificato. Oltre alla retribuzione, non sarà più versata qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale. Se entra a lavoro ma non possiede il Green Pass verrà segnalato alla Prefettura e sanzionato con una multa da 600 a 1500 euro. ll datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul Green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

TAMPONI Il governo non ha intenzione di cedere alla richiesta di tamponi gratuiti. Rimangono quelli a prezzi calmierati (15 euro per gli adulti, 8 euro per gli over 18 nelle farmacie e nelle strutture convenzionate). Il governo sta valutando eventualmente di abbassare ancora i prezzi. Regole anti-covid. Nelle aziende rimangono in vigore le regole anti Covid: obbligo di mascherina sanificazione delle sedi aziendali, distanziamento di almeno un metro.



