Alessandra Severini

Sanità, famiglie, imprese, lavoratori. Un mega decreto arriva sul tavolo del Consiglio dei ministri questa mattina dopo un pre consiglio durato fino alla tarda serata di ieri: 120 articoli perché, davanti all'emergenza coronavirus, «nessuno sia lasciato solo», come dice il ministro dell'Economia Gualtieri. Per attuare gli interventi contenuti nel testo il governo potrà emettere nuovo debito fino a un massimo di 25 miliardi. In cima alle priorità di Conte: «Far lavorare in sicurezza medici e infermieri». E infatti le misure per il potenziamento del sistema sanitario sono in cima al decreto. Arrivano 1,15 miliardi per la sanità e 1,5 miliardi per la Protezione civile. Ci sono fondi per gli straordinari di medici e infermieri, la possibilità per i prefetti di requisire alberghi e strutture per le persone in quarantena, il potere per la Protezione civile e per il nuovo commissario straordinario per l'emergenza sanitaria di requisire strutture e mezzi da trasformare in ospedali. Ma non si dimenticano lavoratori e imprese che scontano il fermo totale del paese. Il governo vorrebbe il sostegno dell'opposizione alle misure, in uno spirito di unità nazionale. Toni critici dalla Lega: «Questo è un decreto che non risolve, è senza coraggio».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA