Alessandra Severini

Replicare l'alleanza giallorossa alle prossime elezioni regionali. Il capo politico del M5S, Luigi Di Maio che certo non è stato fra i maggiori sponsor del governo con il Pd, ha aperto per la prima volta alla possibilità di andare ad elezioni insieme ai dem. La proposta è quella di un «patto civico» per l'Umbria, dove si voterà il prossimo 27 ottobre. Di Maio fa bene attenzione a non chiamarla alleanza e chiede alla classe politica di «fare un passo indietro». L'idea è che «ognuno correrà con il proprio simbolo in sostegno di un presidente civico e con un programma comune». «Si lasci spazio a una giunta civica esorta il leader pentastellato - Noi saremo disposti a sostenerla esclusivamente con la nostra presenza in consiglio regionale, senza pretese di assessorati o altri incarichi. Ovviamente ci aspettiamo che tutti gli altri facciano lo stesso».

Il segretario dem Nicola Zingaretti afferma che «anche in Umbria il confronto può andare avanti. Ci sono tutte le condizioni per un processo nuovo che metta al centro il lavoro, la sostenibilità e il bene dei cittadini umbri». D'accordo anche Dario Franceschini «Interpreto le parole di Di Dimaio come il pssibile inizio di un percorso» e Roberto Speranza di LeU. Il candidato presidente dell'inedita coalizione potrebbe essere Andrea Fora, fino ad oggi presidente della Confcooperative. In Umbria si torna a votare con un anno di anticipo dopo lo scandalo che ha coinvolto Catiuscia Marini, ex governatrice di centrosinistra, dimessa lo scorso maggio dopo essere finita al centro dell'inchiesta della Procura di Perugia su presunti illeciti nelle assunzioni nel sistema sanitario regionale. Sulla possibile alleanza si abbatte la rabbia di Salvini: «Mi spiace vedere che l'evoluzione dei 5Stelle si trasformi nel cappello in mano in Umbria per una poltrona. Mettetevi insieme quanto volete tanto il popolo non è scemo e vi manda a casa». In Umbria la Lega ha già annunciato la candidatura della senatrice Donatella Tesei che dovrebbe essere appoggiata anche da Forza Italia e Fratelli d'Italia.

Regione storicamente rossa, l'Umbria negli ultimi tempi sembra aver virato a destra: nelle ultime elezioni politiche del 2018 il centrodestra ha raggiunto il 36,78%. Fermi al 27,5% sia il Movimento 5 Stelle che la coalizione di centrosinistra.

Lunedì 16 Settembre 2019, 05:01

