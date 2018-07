Alessandra Severini Prudente ma determinato. Mario Draghi ha tirato le somme

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniPrudente ma determinato. Mario Draghi ha tirato le somme della due giorni di riunione della Bce, con un po' di ottimismo ma anche molte cautele. Sono passati sei anni da quando il presidente della Banca centrale europea pronunciò la famosa frase «Whatever it takes», promettendo qualsiasi intervento per assicurare la tenuta dell'euro durante la grande crisi finanziaria. E oggi può tirare un sospiro di sollievo, perchè «l'euro poggia su basi molto più solide di allora» e la Bce «è una banca centrale diversa, con un insieme di strumenti di politica monetaria molto più ricco».Ma è ancora presto per cantare vittoria. L'inflazione dà «segnali incoraggianti ma uno stimolo monetario significativo è ancora necessario».Francoforte però non cambia idea sul futuro del Quantitative easing, confermando che a a gennaio gli acquisti netti di titoli pubblici, dopo il dimezzamento del ritmo mensile a 15 miliardi da settembre a dicembre, saranno terminati. I tassi, però, rimarranno negativi almeno fino «a tutta l'estate 2019».A far sorridere il numero uno della Bce è anche l'allontanarsi del pericolo di una guerra commerciale, grazie all'intesa annunciata dopo il vertice fra il presidente Usa Donald Trump e quello della Commissione Ue Jean-Claude Juncker, col proposito di disinnescare la corsa ai dazi e anzi abolire anche quelli preesistenti. «E' un buon segno ha commentato Draghi - mostra che c'è di nuovo la volontà di discutere del commercio in una cornice multilaterale».