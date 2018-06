Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniPiù di 5 milioni di persone in Italia vivono in povertà. Di questi, un milione e 208 mila sono bambini o ragazzi con meno di 18 anni. Dal 2005 non erano così tante le persone che non erano in grado di comprare il minimo indispensabile per vivere, beni considerati necessari. Vivono in povertà assoluta il 6,9% delle famiglie (erano il 6,3% nel 2016), e la quota supera il 10% nel Mezzogiorno, nelle famiglie con figli a carico e in quelle degli operai. Spesso perciò non basta un lavoro per vivere: le famiglie operaie in povertà assoluta sono l'11,8%, una quota più che doppia rispetto a quelle dei pensionati. Le maggiori difficoltà riguardano, in particolare, i nuclei con figli: l'incidenza della povertà cresce all'aumentare del numero di bambini e raggiunge il 20,9% per le famiglie numerose, con tre o più minori.I dati dell'Istat spingono il ministro del Lavoro e dello Sviluppo, Luigi Di Maio a rilanciare il reddito di cittadinanza. «Un diritto da riconoscere subito», scrive su Facebook. Il leader 5 stelle trova una sponda inaspettata nella Corte dei Conti che vede nel «diritto al reddito di cittadinanza» un «sostegno delle fasce maggiormente colpite dalla recente e prolungata crisi occupazionale» pur avvertendo che le scelte dovranno essere «caute», poiché l'enorme debito pubblico va ricondotto «su un sentiero di sicura sostenibilità».Nell'attesa del reddito di cittadinanza, Di Maio però ha un'altra idea a sostegno di chi si trova in condizioni di disagio economico: fornire «gratuitamente una connessione a internet di almeno mezz'ora al giorno a chi non può ancora permettersela». Ma c'è un'altra battaglia che i 5 stelle vogliono vincere. Quella contro i vitalizi agli ex-parlamentari. Oggi la delibera approda sul tavolo dell'ufficio di presidenza della Camera e Roberto Fico promette che verrà approvata velocemente. Con l'applicazione del sistema contributivo agli assegni che vengono erogati ai soli ex deputati si potrebbero risparmiare tra i 18 e i 20 milioni di euro. Ma la battaglia non sarà facile: i diretti interessati minacciano già ricorsi e class action.