Mercoledì 4 Luglio 2018

Alessandra SeveriniPacato, vigile, possibilmente sorridente. È l'identikit del nuovo dirigente pubblico disegnato dal codice disciplinare contenuto nella bozza del nuovo contratto che ieri l'Aran ha presentato ai sindacati. Il testo prevede infatti sanzioni dai 200 ai 500 euro per i dirigenti di Stato che si macchiano di alterchi negli ambienti di lavoro o di inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, nonché del divieto di fumo. In caso di recidiva nel biennio la multa può diventare sospensione dal servizio fino a sei mesi senza retribuzione.I dirigenti pubblici dovranno dunque esercitare maggiore self control, ma anche tenere gli occhi bene aperti. Previste infatti sanzioni fino al licenziamento per l'insufficiente rendimento o per chi di fronte ai furbetti del cartellino si volta dall'altra parte o tollera altre irregolarità da parte dei dipendenti. Anche per i dirigenti c'è poi la stretta sulle assenze: la sanzione è la sospensione fino a sei mesi senza stipendio, nel caso di due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale. Ma se la condotta si ripete nell'arco del biennio, allora scatta il licenziamento. Stessa sanzione per chi si macchia di comportamenti o molestie a carattere sessuale di particolare entità.Come per i non dirigenti, è prevista l'espulsione per chi accetta o chiede (per sé o per altri) regali o altre utilità dal valore superiore ai 150 euro, come contropartita per essersi adoperati nell'ambito del proprio ufficio.Ai sindacati la nuova bozza non piace. Per la Funzione pubblica Cgil il testo rivela un approfondimento quasi ossessivo su codice disciplinare e sanzioni. Il ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno promette che ci saranno novità per «valorizzare il merito anche attraverso un efficace sistema di valutazione delle performance». Il rinnovo del contratto, fermo da 8 anni, riguarda i 6.800 dirigenti dello Stato, a cui vanno aggiunti poi i dirigenti medici, i presidi e i dirigenti locali per un totale di 156mila dirigenti pubblici.riproduzione riservata ®