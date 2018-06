Alessandra Severini Oltre un terzo degli italiani (4 su 10) è pronto a tenere

Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniOltre un terzo degli italiani (4 su 10) è pronto a tenere una pistola in casa per difesa personale. Lo dimostra il Rapporto Sicurezza in Italia realizzato dal Censis, secondo il quale il 39% degli intervistati è favorevole all'introduzione di criteri meno rigidi per il possesso di un'arma da fuoco.Una percentuale cresciuta di ben 13 punti rispetto al 2015 e che è più alta fra le persone meno istruite (il 51% di chi ha al massimo la licenza media) e gli anziani (il 41% degli over 65). In forte aumento è anche il numero degli italiani che possono sparare: nel 2017 si contavano quasi 1,4 milioni di licenze per porto d'armi (dall'uso caccia alla difesa personale), con un incremento del 13,8% rispetto all'anno prima. La crescita più forte si è avuta per le licenze per il tiro a volo (sono quasi 585.000: +21,1% in un anno), più facili da ottenere. Il Censis stima così che oggi complessivamente c'è un'arma da fuoco nelle case di quasi 4,5 milioni di italiani.Ma i dati vanno in altra direzione: i reati (almeno quelli denunciati) nel 2017 sono in calo di oltre il 10% rispetto a quelli del 2016, gli omicidi si sono quasi dimezzati in dieci anni. Rispetto al 2008 le rapine sono passate da 45.857 a 28.612 (-37,6%) e i furti da quasi 1,4 milioni a poco meno di 1,2 milioni (-13,9%).Eppure fra la gente, soprattutto per chi vive in città, si fortifica un senso generalizzato di insicurezza: il 31,9% delle famiglie italiane percepisce il rischio della criminalità nella zona in cui vive. Nelle aree metropolitane si sente insicuro un cittadino su due (il 50,8%). E' vero del resto che è nelle grandi città che si consumano gran parte dei reati: Milano è al primo posto con 237.365 reati nel 2016 (il 9,5% del totale), poi Roma (con 228.856 crimini, il 9,2%), Torino (136.384, pari al 5,5%) e Napoli (136.043, pari al 5,5%).I dati del rapporto Censis spingono il ministro dell'Interno Matteo Salvini a promettere «presto una nuova legge che permetta la legittima difesa delle persone perbene». Il testo potrebbe essere già portato sul tavolo di una delle prossime riunioni del Consiglio dei ministri.riproduzione riservata ®