Oltre dodici milioni di elettori sono chiamati al voto domenica e lunedì in 1.157 comuni italiani. Le urne resteranno aperte domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 4 dalle 7 alle 15. Nelle stesse date si voterà per eleggere il presidente della regione Calabria e si svolgeranno le elezioni suppletive in due collegi della Camera dei deputati, Siena e Roma Primavalle. Per votare serve un documento d'identità e la tessera elettorale, mentre non è obbligatorio il Green Pass ma bisognerà indossare la mascherina per accedere al seggio e rispettare il distanziamento. Si può votare o barrando la casella con il nome del candidato sindaco (il voto andrà esclusivamente a lui) o il simbolo di una lista (il voto andrà anche al candidato appoggiato da quel partito). Ammesso il voto disgiunto nei comuni più grandi. È possibile esprimere fino a un massimo di due preferenze per i candidati al consiglio comunale, ma rispettando il criterio dell'alternanza di genere, un uomo e una donna altrimenti la preferenza sarà considerata nulla. Tra i comuni al voto ci sono le maggiori città italiane Roma, Milano, Torino, Napoli e Bologna. Roma. Nella Capitale, 21 i candidati sindaco. Salvo sorprese il ballottaggio vedrà la classica sfida fra centrodestra e centrosinistra con Enrico Michetti, sostenuto non senza qualche mal di pancia dalla coalizione di centrodestra al completo (Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia) e Roberto Gualtieri, ex ministro dell'economia ed eurodeputato del Pd. Conteranno i risultati ottenuti dalla sindaca uscente Virginia Raggi e dal leader di Azione, Carlo Calenda. Milano. 13 i candidati alla poltrona di primo cittadino. Il sindaco uscente Beppe Sala è il gran favorito e potrebbe farcela già al primo turno. Senza troppa convinzione il centrodestra ha scelto per la competizione il medico Luca Bernardo. Napoli. In Campania va in scena l'alleanza M5s-Pd che insieme sostengono l'ex ministro Gaetano Manfredi. Il suo principale avversario è il magistrato Catello Maresca appoggiato da FI e FdI. La lista della Lega è stata esclusa. A Napoli sono candidati anche Antonio Bassolino Alessandra Clemente, sostenuta da Potere al popolo.



