Alessandra Severini

Oltre ai primi dissidi della maggioranza, Mario Draghi deve risolvere un'altra grana: quella della nomina di una quarantina di viceministri e sottosegretari. Non saranno solo politici. Ieri ha incuriosito la visita che il capo della Polizia Franco Gabrielli, ha fatto nel pomeriggio a Palazzo Chigi.

Forse un posto sarà riservato al gruppo dei Responsabili (potrebbe essere per Bruno Tabacci). Forza Italia che lamenta di aver avuto solo ministeri senza portafoglio aspira ad avere il posto di vice Guardasigilli (i favoriti sono Paolo Sisto e Giacomo Caliendo). La Lega vuole Nicola Molteni o Stefano Candiani al Viminale. Il Pd dopo la polemica che lo ha investito sulle quote rosa dovrà giocoforza indicare prevalentemente delle donne: si fanno i nomi di Alessia Morani, Marina Sereni, Francesca Puglisi, Roberta Pinotti. La Conferenza nazionale delle donne democratiche ha chiesto al segretario Zingaretti la nomina di una vice segretaria donna accanto al vice Orlando.

Italia Viva vorrebbe sedere a via Arenula (Maria Elena Boschi la candidata per la Giustizia) ma altri nomi sono quelli dei fedelissimi renziani Gennaro Migliore e Ettore Rosato per l'Interno.

Il Movimento 5Stelle in preda al caos prova a non perdere il treno delle nuove nomine. Una poltrona da vice potrebbe scattare per gli ex ministri Riccardo Fraccaro e Vincenzo Spadafora, ma anche per Laura Castelli e Stefano Buffagni.

Il premier ha scelto intanto il suo capo di gabinetto: sarà Antonio Funiciello, 45 anni, laureato in Filosofia all'Università Federico II di Napoli e grande esperto di comunicazione che aveva già lavorato come capo staff di Paolo Gentiloni. Verso la conferma Roberto Chieppa, Segretario generale di Palazzo Chigi nell'ultimo governo Conte. Intanto domani al Senato e giovedì alla Camera si prospetta un voto di fiducia a larghissima maggioranza. Solo Giorgia Meloni leader di FdI ha annunciato il voto contrario ribadendo la «piena disponibilità a lavorare per il bene della Nazione». Voteranno no anche un pugno di dissidenti grillini, al massimo una ventina.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA