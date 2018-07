Alessandra Severini Non ce l'ha fatta Sergio Marchionne. L'ad di Fca si è

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniNon ce l'ha fatta Sergio Marchionne. L'ad di Fca si è spento all'ospedale Universitario di Zurigo, accanto c'erano la compagna Manuela e i figli Alessio e Tyler. Dopo un primo arresto cardiaco, ieri sarebbe sopraggiunto un nuovo attacco che lo avrebbe portato a morte naturale. Lo stesso riserbo che ha caratterizzato la sua malattia accompagnerà anche i funerali. La famiglia ha lasciato filtrare la volontà di una cerimonia in forma strettamente privata, forse in Svizzera o a Chieti, città natale. Probabile una cremazione della salma ed il trasferimento a Toronto, in Canada, dove riposa la madre.Gli operai delle fabbriche Fca hanno osservato 15 minuti di silenzio, rotti dal suono delle sirene. Bandiere a mezz'asta al Lingotto di Torino. John Elkann, per cui Marchionne è stato quasi un mentore, l'ha ricordato come i rappresentati della vecchia e nuova politica. Ma anche i sindacati, compresa la Cgil, che ne ha riconosciuto «l'indubbio merito di aver salvato un'azienda morente» pur riunciando «al dialogo e alla collaborazione con una parte importante dei lavoratori italiani».Quasi per ironia della sorte, proprio ieri il gruppo Fiat Chrysler Automobiles ha presentato i conti trimestrali. Il difficile compito è toccato al nuovo amministratore Mike Manley, apparso chiaramente provato dalla notizia della morte del suo predecessore. «Ho il cuore spezzato. Era un uomo unico e speciale, ci mancherà». Manley ha ammesso che si è trattato di un «trimestre difficile», come confermano i numeri: il gruppo è riuscito ad azzerare il debito, ma l'utile del trimestre è crollato del 35% e il titolo Fca ha perso ieri in Borsa il 15,5% bruciando in un solo giorno 4 miliardi di capitale. Manley ha assicurato di voler seguire con determinazione il piano industriale 2018-2022, ultima eredità di Marchionne: «Resteremo indipendenti».riproduzione riservata ®