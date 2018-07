Alessandra Severini Niente più proroghe per l'entrate in vigore della e-fattura.

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniNiente più proroghe per l'entrate in vigore della e-fattura. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha chiarito che l'obbligo di emettere fattura elettronica entrerà in vigore dal primo gennaio 2019 per tutti i settori. «La fatturazione elettronica è uno strumento essenziale per la lotta all'evasione - ha specificato il titolare di via XX settembre -. Dopo che il governo ha concesso alla categoria dei benzinai di riunificare la data di partenza, non si possono mettere in discussione provvedimenti di lotta all'evasione creando incertezza». Il ministro ha comunque assicurato che il governo «aiuterà a superare i problemi di transizione».Tria ha parlato anche di flat tax, assicurando che sarà «in armonia con i principi costituzionali di progressività». Novità potrebbero arrivare già prima delle vacanze e riguardare le partite Iva, con l'estensione del regime forfettario al 15% per soglie di fatturato più alte rispetto a quelle attuali (oggi 30.000 euro per i professionisti e 50.000 euro per gli altri). Il governo spera che un fisco amico possa stimolare la crescita. Le previsioni fatte dallo stesso ministro non sono rosee: l'economia italiana cresce a ritmo più lento rispetto al 2017.