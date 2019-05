Alessandra Severini

Né decreto sicurezza- bis né decreto sulla famiglia. Per evitare di accrescere la tensione e scongiurare rotture, l'esame dei due provvedimenti è stato soltanto avviato in Consiglio dei ministri ma non c'è stato alcun disco verde. Alla riunione serale Lega e 5 stelle sono arrivati dopo un'ennesima giornata di scontri. Aveva iniziato il sottosegretario Giancarlo Giorgetti accusando il premier Giuseppe Conte di «non essere una persona di garanzia». «È gravissimo dubitare della mia imparzialità era stata la replica del premier chi mi mette in discussione lo faccia in Cdm».

Fino al voto di domenica è ormai evidente che i toni non si abbasseranno e il braccio di ferro fra i due alleati blocca per ora ogni iniziativa governativa. L'unica cosa che il Consiglio dei ministri riesce a fare alla fine è dare il via libera alle nomine di Biagio Mazzotta alla Ragioneria Generale dello Stato, di Giuseppe Zafarana a capo della Guardia di Finanza e di Pasquale Tridico all'Inps.

Salvini per ora deve dunque accettare il rinvio del provvedimento che stringe ulteriormente le maglie sugli sbarchi dei migranti e che il ministro dell'Interno avrebbe voluto approvare subito, nonostante le critiche venute dall'Onu che lo considera capace di violare le norme internazionali sulla protezione dei rifugiati.

In particolare, l'art. 1 del decreto sicurezza bis prevede una sanzione da 10mila a 50mila euro per il comandante, l'armatore e il proprietario della nave che, soccorrendo i migranti, non si conforma alle istruzioni dello Stato responsabile dell'area d'intervento e procede verso l'Italia. Altre norme impongono la confisca della nave e stanziano maggiori risorse per i rimpatri.

Il dl contiene in realtà anche una serie variegata di misure che non riguardano l'immigrazione: sanzioni più severe per chi aggredisce agenti di polizia e un pacchetto di norme per il contrasto alla violenza negli stadi.

