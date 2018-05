Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniMatteo Salvini ha continuato a provarci fino alla fine. Per evitare la nascita di un governo tecnico ha incrementato il pressing su Silvio Berlusconi, per convincerlo ad accettare l'ormai famoso passo di lato' consentendo a Lega e 5 stelle di dar vita ad un governo politico. Il leader del Carroccio, usando lo spauracchio del voto anticipato e forte dei sondaggi che danno la Lega in forte ascesa a scapito degli azzurri, ha continuato a proporre a FI di dare solo un appoggio esterno ad un governo gialloverde. Anche fidati consiglieri come Gianni Letta e Fedele Confalonieri hanno tentato di convincere il leader forzista che quella proposta da Salvini sarebbe, adesso, la soluzione migliore. Lo stesso hanno fatto molti parlamentari di Forza Italia, preoccupati da un ritorno alle urne che dimezzerebbe la loro pattuglia.Ma Berlusconi, barricato ad Arcore, non si è spostato di un millimetro. A fine giornata, sfinito e irritato per la ridda di voci, ha diffuso una nota in cui esclude un appoggio esterno di FI ad un governo Lega-M5s. Non accettiamo veti. Nonostante la presa di posizione ufficiale, dentro FI, c'è chi resta convinto che le trattative comunque continueranno nelle prossime ore e che l'ex premier potrebbe alla fine valutare un'astensione del suo partito per evitare il ritorno alle urne. In un ultimo, disperato, tentativo il M5s potrebbe decidere di cedere la premiership a Salvini, assicurando a Berlusconi un esecutivo non ostile. Salvini è irritato dalla cocciutaggine del Cav e ai suoi confida di essere tentato dal voto estivo per liberarsi di FI il prima possibile.Il Movimento 5 stelle non crede che Berlusconi vorrà mai cambiare idea. E Luigi Di Maio si muove già come fosse in campagna elettorale. Il voto - annuncia - sarà un ballottaggio tra noi e la Lega, questi 65 giorni sono stati i giorni della verità, in cui abbiamo capito perché i partiti stanno finendo.Anche il M5s però, come gli altri partiti, si sta rendendo conto che il voto in piena estate sarebbe troppo rischioso. Lo stesso Di Maio ha infatti aperto alla soluzione alternativa delle elezioni a ottobre,Ormai anche il Pd dà per scontato un ritorno imminente alle urne. Per questo perciò le varie correnti sono alla ricerca di un armistizio che prevede l'elezione di Maurizio Martina a segretario da parte dell'Assemblea nazionale, convocata il 19 maggio e il lancio della candidatura a premier di Paolo Gentiloni, annunciata dallo stesso Matteo Renzi, nel caso di voto a luglio.riproduzione riservata ®