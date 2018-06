Alessandra Severini Matteo Salvini continua a scegliere la linea dura per tentare

Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniMatteo Salvini continua a scegliere la linea dura per tentare di avere risposte dall'Europa sulla gestione dei flussi migratori. Dopo aver rifiutato l'attracco della nave Aquarius e annunciato che i porti rimarranno chiusi anche per le navi di altre ong, promette che mostrerà ancora i muscoli con Bruxelles: «Prima ci usavano, ci davano per scontati. Ora, la musica è un po' cambiata, abbiamo finito di fare gli zerbini».Le posizioni intransigenti del titolare del Viminale sono duramente criticate da Matteo Renzi che definisce la vicenda Aquarius «una colossale operazione di successo mediatico. Salvini - ha aggiunto l'ex segretario dem - ha fatto uno spot per il suo partito, ha fatto il bullo sulla pelle di 629 persone. Ma in Europa non cambia nulla, anzi l'Italia è più isolata». Per Renzi le strade da seguire nei rapporti con la Ue sono altre.A Valencia ieri mattina sono attraccate le tre navi con i 630 migranti inizialmente a bordo della Aquarius: «Brava Spagna, ora nel accolgano altri 66mila», sibila ancora Salvini. Incurante delle critiche, il vicepremier è già pronto a gettarsi in una nuova battaglia. Quella contro il riso che arriva dall'Asia, in particolare da Cambogia e Myanmar: «Non solo traffico di esseri umani, sono pronto anche a dire no a qualche nave che ci porta riso e contraffatti», ha dichiarato a Torino di fronte alla platea di Coldiretti. Le organizzazioni di categoria plaudono all'iniziativa del ministro. Nell'ultimo anno dall'Est asiatico sono arrivate in Italia 22.500 tonnellate di riso e il prezzo pagato ai produttori si è quasi dimezzato. «Ma la concorrenza è sleale dicono Confagricoltura e Coldiretti in Asia vengono utilizzati prodotti banditi o forme di lavoro vietate».