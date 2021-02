Alessandra Severini

Mario Draghi è pronto. Incassato come da previsioni il sostegno di tutti i maggiori partiti (con la sola esclusione di FdI) il premier incaricato ha già fornito qualche indizio sul programma. Oggi incontrerà le parti sociali e le organizzazioni ambientaliste e del Terzo settore ma alcuni punti sono ben chiari. Fra le priorità il professore-banchiere ha messo la riforma fiscale che dovrà dar vita a un Fisco più semplice e equo. Draghi ha fatto cenno ad una rimodulazione delle aliquote fiscali ma ha assicurato che non verrà aumentato il carico sui contribuenti né introdotte nuove tasse.

Non è la flat tax che aveva in mente Salvini eppure il leader della Lega non ha battuto ciglio: «Ha escluso un aumento di tasse e alla Lega questo basta». Alle consultazioni di ieri si è visto anche Silvio Berlusconi che ha invitato a mettere da parte «calcoli, tattiche, interessi elettorali perchè l'ora è grave». Sì convinto da Italia Viva e Pd, resta l'incognita del M5s. Gli iscritti voteranno online e il verdetto sarà domani ma potrebbero pure farlo dopo che Draghi salirà al Colle per sciogliere la riserva.

L'ex numero uno della Bce è anche tornato a sottolineare che per creare lavoro servirà rilanciare le opere pubbliche e riaprire i cantieri. Sui sussidi all'occupazione ha detto che lavorerà per razionalizzarli, senza eliminarli ma semplificandoli.

Draghi mantiene invece uno strettissimo riserbo su nomi e natura del governo. Per non rimanere imbrigliato dalle condizioni dei partiti il premier incaricato starebbe pensando ad un governo con una robusta squadra di tecnici. Ai politici verrebbero riservati più che altro i ruoli di sottosegretari e viceministri. Come ministro dell'Economia (che potrebbe avere anche la delega al Recovery) circola il nome di Daniele Franco, attuale direttore generale di Bankitalia (ma per lui si prospetta anche il ruolo fondamentale di sottosegretario alla presidenza del Consiglio). Draghi potrebbe anche tenere l'interim. Tecnici andranno anche negli altri ministeri di peso: Sviluppo economico e Lavoro (i nomi sono quelli di Dario Scannapieco della Bei, Carlo Cottarelli, Ignazio Angeloni della vigilanza Bce, Lucrezia Reichlin), Giustizia (Marta Cartabia in pole), Viminale (possibile conferma di Luciana Lamorgese). La nuova squadra potrebbe giurare nel fine settimana.

