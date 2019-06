Alessandra Severini

Lo sguardo fisso, qualche inciampo nelle parole a tradire il nervosismo. Così il premier Giuseppe Conte invia il suo ultimatum a Matteo Salvini e Luigi Di Maio. A entrambi chiede una risposta chiara e rapida: dicano al Paese«se vogliono proseguire il percorso intrapreso nello spirito del contratto» abbandonando «il clima elettorale che non giova all'azione di governo» o se preferiscono andare ad elezioni. Sul piatto Conte mette le sue dimissioni. Un estremo tentativo di evitare una crisi assai rischiosa per l'Italia.

Conte chiede «leale collaborazione» e fa qualche esempio diretto - sembra - soprattutto a Salvini: «Ogni ministro si concentri sulla propria sfera di competenza» senza invadere campi altrui. E se il premier tratta con la Ue - perché «le regole europee vanno rispettate finché non vengono cambiate» - i vicepremier si astengano da esternazioni che non fanno altro che complicare la trattativa. Il premier non nasconde del resto che i prossimi mesi non saranno semplici. C'è un lungo elenco di promesse da mantenere: dal sostegno alle famiglie al conflitto di interessi, passando per flat tax e autonomia. Ma c'è soprattutto la manovra economica che si annuncia complessa. Perciò Conte è costretto a ricordare che il nostro debito si finanzia sul mercato ed è per questo che il paese deve godere della fiducia degli investitori. E questa fiducia ha bisogno di «parole chiare e univoche da parte degli esponenti di governo». In più c'è il rischio, ormai sempre più vicino, che la Ue apra una procedura di infrazione contro il nostro paese per debito eccessivo. Una procedura che, ha ricordato Conte, farebbe «molto male» al Paese.

Chissà se l'appello del premier darà i frutti sperati. Matteo Salvini continua a dire che il governo può andare avanti ma detta condizioni nette, difficilmente digeribili per i 5Stelle. E pochi minuti dopo le parole di Conte è tornato a chiedere «di rivedere i vincoli europei». Di Maio, più cauto, ha chiesto «un vertice di governo» ma anche «rispetto dei ministri 5Stelle e fedeltà al contratto di governo». La crisi è sempre dietro l'angolo.

Martedì 4 Giugno 2019, 05:01

