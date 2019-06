Alessandra Severini

Le nuove regole su permessi di soggiorno, iscrizione all'anagrafe dei richiedenti asilo e Sprar contenute nel decreto sicurezza non violano le competenze delle Regioni. La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dalle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Umbria contro il decreto diventato legge a dicembre 2018 e fortemente voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Le Regioni denunciavano la violazione diretta o indiretta delle loro competenze ma la Corte ha ritenuto che le nuove regole in materia di immigrazione sono state adottate nell'ambito delle competenze riservate in via esclusiva allo Stato e dunque non violano la Carta.

La Corte Costituzionale ha però bocciato i superpoteri che il testo riconosce ai prefetti quando consente loro di intervenire, scavalcando gli enti locali, ogni volta che questi ultimi siano ritenuti inadempienti.

Non è detto che questa rimanga l'unica pronuncia della Corte su decreto. Infatti i giudici costituzionali non sono entrati nel merito della legittimità costituzionale delle norme, ma hanno fatto solo una valutazione relativa alla distribuzione delle competenze prevista dalla Carta fondamentale fra Stato ed enti locali. «Si tratta solo del primo tempo della battaglia che abbiamo intenzione di combattere contro chi, come il ministro Salvini, calpesta i diritti umani più elementari», ha commentato il governatore toscano Enrico Rossi. Soddisfatto invece il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone: «L'ostilità pregiudiziale delle Giunte dem contro il decreto sicurezza si è rivelata tutta fuffa propagandistica sollevata ad arte».

riproduzione riservata ®

Venerdì 21 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA