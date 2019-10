Alessandra Severini

Larga vittoria alle regionali umbre per la coalizione di centrodestra. La leghista Donatella Tesei, appoggiata da Lega, Forza Italia e Fratelli di Italia ha battuto Vincenzo Bianconi, il candidato sostenuto per la prima volta dall'alleanza Pd-M5s, staccandolo di almeno 20 punti. È la vittoria, soprattutto, di Matteo Salvini: la sua Lega viaggia intorno al 40% a distanza ormai siderale da FI (5%), che subisce anche il sorpasso di Fdi, oltre il 10%. I tre partiti insieme superano nettamente il 50%. L'affluenza (64,4%) si è mostrata in netta crescita rispetto alle elezioni regionali del 2015: +9%. Ma questo non ha inciso su una vittoria annunciata. Il centrosinistra scontava lo scandalo sulla sanità che aveva portato alle dimissioni la giunta precedente ma la regione, rossa per tradizione, ha conosciuto anche una grave crisi economica. Così dopo 70 anni il Pd non riesce ad andare oltre il 20% mentre il M5s crolla all'8,5%.

Il trionfo umbro mette le ali al leader della Lega che ora sogna una spallata alla maggioranza: «Un'impresa storica. La Lega è il primo partito del paese, a Roma qualcuno rifletta, gli italiani non amano tradimenti e poltronismi». Esultano anche gli alleati. «Ora liberiamo l'Italia», dice Giorgia Meloni, mentre Silvio Berlusconi, scrive su twitter: «La nostra alleanza è il futuro dell'Italia e ha il diritto-dovere di governare il Paese».

Il test umbro non avrà ripercussioni a livello nazionale si ostinano a dire invece i rappresentanti dell'alleanza giallorossa. Ma il deludente risultato ottenuto dai 5 stelle rischia di aprire un processo interno al Movimento ridando voce ai tanti contrari all'alleanza con i dem. Un processo che potrebbe affondare l'attuale classe dirigente. Anche per questo il leader pentastellato Luigi Di Maio, già in origine scettico sul patto col Pd, intende ora frenare sulle alleanze future.

Anche fra i dem, dove la disfatta era pure attesa, in molti invitano ad un «riflessione approfondita sulle alleanze». Il segretario Zingaretti ammette la sconfitta ma punge l'ex Matteo Renzi che, annusando la debacle, si è tenuto ben lontano dall'Umbria: «Malgrado scissioni e disimpegni, il consenso ha tenuto. Le polemiche sulla manovra non hanno aiutato».

